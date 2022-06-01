Erdoğan'ın Gezi eylemcileri sözleri: Bunlar çürük, bunlar sürtük! Camiyi bira şişeleriyle pislediler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Gezi eylemlerine katılanlara ağır ifadelerle yüklendi. "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük" diyen Erdoğan, TİP milletvekillerinin Boğaz köprüsüne Gezi pankartı asma eylemi için de "Bu siyasetçi kılıklı provokatörler terbiyesizliklerinin hesabını verecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Gezi parkı eylemcileriyle ilgili, "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor" dedi. İşte Erdoğan'ın Gezi eylemcileriyle ilgili açıklamaları...

-Tarihimize 'Gezi Olayları' adıyla bir ihanet, bir utanç, bir vandallık vesikası olarak geçen hadiselerin 9. yılındayız. Olaylar, Gezi Parkı'ndaki bir kaç ağacın kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti. Düşünün, Dolmabahçe Cami'nin içinde bu eşkıyalar bu teröristler caminin içini pislemişti. Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti.

- Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber.

- Dün 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne çıkıp hakaret edip pankart asmaya çalışan tipler bunların somut örnekleridir. Bu siyasetçi kılıklı provokatörler terbiyesizliklerinin hesabını verecektir. Bu ne densizlik, edepsizliktir. Sen milletvekili olsan ne yazar. Polise rağmen asamazsın, asamayacaksınız. Hukuk önünde hesabını vereceksiniz.

- Kültür sanat etkinlikleri üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışanları kendi silahlarıyla boğmaya mecburuz. Beyoğlu Kültür Festivali en güzel cevabımızdır.

- Gezi olaylarının planlı ve alçak kalkışma olduğunu boşuna söylemiyoruz. Yatırımcıların çıkışan, dövizin yükselmesine kadar halen boğuştuğumuz sorunun başlangıç noktası Gezi hadisesidir. Maddi tahribatın bedeli 1,5 milyar dolar. Bu hadise arkasından gelen tüm oyunların, tuzakların işaret fişeğidir.

- Gezi olaylarıyla yapamadıklarını FETÖ'nün emniyet-yargı darbe girişimiyle ülkenin meşru hükümeti devirmeye kalkarak tekrar denediler. PKK'yı ve siyasi uzantılarını harekete geçirip çukurlar açarak o bölgenin güzelliklerini rezil ettiler. Sinsi senaryolar paramparça olunca, 15 Temmuz'da askeri darbe yapma cüretinde bulundular.