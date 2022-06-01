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Rezalet bitmiyor! Bebek'teki cinsel ilişkiden sonra Kilis'te tarihi çeşmeye herkesin içinde tuvaletini yaptı

İSTANBUL'da Bebek sahilinde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift görüntüsünün ardından Kilis'te çekilen bir görüntü şoke etti. Herkesin içinde tarihi çeşmeye tuvaletini yapıp, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

İstanbul Bebek sahilinde kimseye aldırış etmeden ilişkiye giren çift ve kimseyi umursamadan çıplak şekilde bankta güneşlenen kişinin görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Cezaevinden izinli çıkan sapık tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Bu görüntülerin ardından Antalya’nın Manavgat ilçesinden de benzer bir görüntü geldi. Bu kez bir kadın cadde üzerinde çırıl çıplak bir şekilde yürürken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Antalya Valiliği, kadının yüzde 70 zihinsel engelli olduğunu açıkladı.

Kilis'ten skandal görüntüler geldi
Bir skandal görüntü de Gaziantep Kilis'ten geldi. Kilis'te tarihi çeşmeye idrarını yaparken görüntülenen kişi rahat tavırlarıyla çeşmenin önünden uzaklaşıyor.

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