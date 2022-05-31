Gaziantep Suriyeli yaşlı kadına tekmeyle ayaklandı! Tekmeci Şakir Çakır'ın mazisine bakın

GAZİANTEP’te Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed’in yüzüne tekme atan kişi gözaltına alındı. Söz konusu tekmeyi atan kişinin 39 yaşındaki Şakir Çakır isimli kişi olduğu öğrenildi. Fuhuştan sabıkası olan Şakir Çakır gözaltına alındı. Yaşlı Suriyeli kadın 'çocuk kaçıran birine benzetildiği' için korkunç olaya maruz kaldı. Olay anının videosu sosyal medyaya düşünce herkes ayaklandı.

GAZİANTEP'te Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed, bankta oturduğu sırada birinin tekmeli saldırısına uğradı. ‘Çocuk hırsızı’ olmakla suçlanan kadının tekmelendiği anların videosu sosyal medyada paylaşıldı. Uzun süre gözyaşı döktüğü de görülen kadının tekmelenme görüntüleri, büyük tepki topladı.

Fuhuş sabıkalı çıktı

Görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu zihinsel engelli yaşlı kadını tekmeleyen kişinin Şakir Çakır olduğu belirlendi. 39 yaşındaki Şakir Çakır'ın mazisi ise suçla dolu çıktı. Polisin gözaltına aldığı Şakir Çakır'ın ‘fuhşa teşvik’ dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Serbest bırakıldı savcılık itiraz etti

Yaşlı kadının etrafında toplanan kalabalığın ‘çocuk hırsızı’ demesi ile kadına tekme attığını belirten Şakir Çakır, 'pişman olduğunu söyleyince' ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Karara başsavcılık, itiraz edince Şakir Çakır yeniden gözaltına alındı. Şakir Çakır'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Validen açıklama



Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medyadan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, “Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi, emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz” paylaşımında bulundu.