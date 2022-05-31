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POLİTİKA

TİP milletvekilleri Boğaz Köprüsü'ne korsan Gezi pankartı astı! İçişleri Bakanı Süleyman soylu ödül verecek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile parti milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıldönümünde boğaz köprüsüne "Her yer Taksim her yer direniş" yazılı bir pankart astı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi'nin 9. yıldönümü sebebiyle Boğaz Köprüsü'ne pankart astı. 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı TİP'li vekillerin astığı gezi pankartı polis tarafından kesildi. Vekiller ile polis arasında arbede yaşandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Bu polisleri ödüllendireceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman soylu, köprüde yaşananların videosunu "Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." notuyla paylaştı.

Gezi Olayları'nın 9'uncu yılında
31 Mayıs 2013 tarihinde patlak veren Gezi Olaylarına giden süreç, 27 Mayıs’ta iş makinelerinin parka girmesinin ardından, haberin sosyal medya aracılığıyla kısa sürede yayılması sonucunda başladı. Kitlelerin parka gidip çalışmaları durdurmaya çalışmış, polisin müdahalesi sonrasında ertesi gün daha kitlesel şekilde Gezi savunucuları parka akın etmişti.

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