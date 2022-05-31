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İstanbul Esenyurt'ta camide çocuğa taciz! Sapığı mahallelinin elinden polis kurtardı

İSTANBUL Esenyurt'taki bir camide küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı. Zanlıyı mahalleleninin linç girişiminden polis kurtardı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerine gidip vatandaşları sakinleştirdi.

Esenyurt'ta bir çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı. Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde bulunan camide, bir kişinin küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine, mahalleli cami önünde toplandı.

Linç etmek istediler, İstanbul Valisi Yerlikaya geldi!
Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çevik kuvvet sevk edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıyı cami önünde toplanan mahalleli linç etmek istedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü.

Bunu insanlık suçu olarak görüyor ve lanetliyoruz
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada konuyla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

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