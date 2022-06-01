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MEDYA

FOX'un Senden Daha Güzel dizisi 1. bölüm fragmanı

Senden Daha Güzel dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Senden Daha Güzel'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler olacak? Senden Daha Güzel 7 Haziran 2022 Salı akşamı FOX'ta...

Başrollerini Cemre Baysel ile Burak Çelik'in paylaştığı dizide Ebru Cündübeyoğlu, Berat Yenilmez, Sevinç Erbulak, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Bahar Süer, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Cem Kurtoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

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