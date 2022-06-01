Ne oldu bize böyle! İstanbul Galata'da herkesin önünde kendini yaktı bir çift selfie çekti

İSTANBUL Beyoğlu Galata Kulesi meydanında eline plastik orak alan bir kişi tinerle kendini yaktı. Gencin alev topuna döndüğü o dehşet anları kameralara yansırken bazı kişilerin o anlarda selfie çektirmesi kan dondurdu.

İSTANBUL Beyoğlu Galata Kulesi meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde eline plastik bir orak alan Abdullah Cihat Turan P. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe verdi. Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna döndü. Görenleri şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığıldı.

SELFİ ÇEKTİLER : Kendini ateşe veren genci etrafta toplanan kalabalık bir süreliğine sadece izledi. İçlerinden bir çift ise o anlarda selfi çekti. Bu görüntü büyük tepki aldı. ÇOCUK DA İZLEDİ: Olay anından tepki çeken bir diğer kare de küçük yaştaki bir çocuğun tüm olanlara tanık olmasıydı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yaktıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alındı.