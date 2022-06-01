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FOX'un Gizli Saklı dizisi 1. bölüm fragmanı

Gizli Saklı dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Gizli Saklı'nın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler olacak? Gizli Saklı 8 Haziran 2022 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Naz, polis akademisinden yeni mezun, korumacı bir karakter olan annesi ve dayısıyla birlikte yaşamaktadır. Tarık Koşuoğlu isimli bir mafya babasının peşinde olan polis teşkilatı Naz'ı ve deli dolu polis memuru Pamir'i gizli görevde beraber kullanmaya karar verir. Pamir ve Naz, yeni evli bir çift gibi mafya ailesinin evinin karşısına taşınacak ve Tarık Koşuoğlu'nun güvenini kazanıp onu adalete teslim edeceklerdir.

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