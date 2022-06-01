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'Türkiye Devlet Fedaileri' kimler? Paramiliter bir örgüt mü kolluk kuvvetlerinin yardımcısı mı?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bir kavgada karıştığı için gözaltına alınan şahsın üzerinden çıkan “Türkiye Devlet Fedaileri" kartını paylaşmış ve yeni bir paramiliter örgüt kurulduğunu açıklamıştı. Kimliğin sahibi Mehmet Cazip Okay, "Kolluk kuvvetlerine ‘Şurada bu insan torbacı, şurada bu insan bunu yapıyor' gibi bilgi veriyoruz" diye kendini savundu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kavgaya karıştığı için gözaltına alınan Obay'ın üzerinden “Türkiye Devlet Fedaileri Temsilci Tanıtım Kartı" yazan bir kart çıktığını yazdı. Bakan, Türkiye’de “yeni bir paramiliter yapının ortaya çıktığını” ifade etti. 

Bakan’ın paylaşımının ardından kamera karşısına geçen Obay, CHP’li milletvekili hakkında “Cumhurbaşkanlığı'nı karalama ve devlet erkanına saldırı” iddiası ile suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi.

"Türkiye devlet Fedaileri" adlı yapılanmanın resmi bir kuruluş olmadığını ifade eden Obay, “Kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak” diye açıkladı.

Obay, “Devlet Fedaileri herhangi bir ideoloji taşımayan, tamamen milliyetçi gençlerden oluşan insanların bir araya gelerek, kolluk kuvvetlerine ‘Şurada bu insan torbacı, şurada bu insan bunu yapıyor' gibi bilgi veren kişilerdir” dedi.

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