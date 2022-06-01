Seda Sayan'ın canlı yayınında kadın dövdü! Seda Sayan kadına şiddeti sadece izledi

Star TV’de yayınlanan ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ programında Murat isimli kişi, ağır küfürler eliğinde kadın dövdü. Seda Sayan olup biteni sessizce izledi. Kadına uygulanan şiddete sessiz kalan Seda Sayan, programa kaldığı yerden devam etti.

Ekranlardaki gündüz kuşağı programlarında yeni bir skandal yaşandı. Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında kadına şiddet olayı yaşandı.

Seda Sayan'ın programına konuk olan Murat ve Havvanur ikilisi arasında tartışma yaşandı. Murat, Havvanur'a ağır küfürler eşliğinde saldırdı ve kadını tokatladı.

Olayın hemen ardından Murat, bir daha canlı yayında görülmezken Havvanur konuşmasını sürdürdü.

Canlı yayında yaşanan olayları kenarda seyreden Seda Sayan'ın şiddet olayına tepki göstermemesi ve hiçbir şey olmamış gibi programa devam etmesi sosyal medyada tepki çekti.