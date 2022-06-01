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POLİTİKA

ABD Başkanı Biden'den skandal Türkiye emri! 'Türkiye'de hiçbir etkinliğe katılmayın'

TÜRKİYE'nin teröre destek verdikleri gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkması ABD Başkanı Joe Biden'in delirtti. Biden, tüm ABD'li yetkililere Türkiye'deki hiçbir etkinliğe katılmamaları için emir verdi...

Gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV'de sunduğu Çalar Saat programında ABD İle Türkiye arasında NATO kapsamında büyük bir gerilim yaşandığını ve ABD Başkanı Biden'in Türkiye'ye çok kızgın olduğunu 'özel haber' olarak duyurdu. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı çıkmasının ABD Başkanı Joe Biden'ı kızdırdığını kaydeden İsmail Küçükkaya, bunun üzerine Joe Biden'ın "Türklerin etkinliklerine katılmayın" talimatını verdiğini ifade etti. İsmail Küçükkaya şunları söyledi:

Murat Mercan krizi çözmek için mekik diplomasisi yapıyor
"Dün Ankara'ya gittim. ABD ile gerilimin yaşandığını öğrendim. Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda engel olacağına dair açıklamaları ABD'yi çok kızdırmış. Joe Biden talimat vermiş, 'Türklerin etkinliklerine katılmayacaksınız' diye.

Bu krizi çözmek için Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, dün Ankara'da idi. Murat Mercan bu krizi yumuşatmak için mekik diplomasi dokuyor."

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