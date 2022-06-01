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Hakkari'de göçükte mahsur kalan madenci kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hakkari'de göçükte mahsur kalan madenci kurtarıldı

HAKKARİ'de madende meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan işçi kurtarma ekibinde bulunan herkese teşekkür etti.

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HAKKARİ merkez Kavaklı köyü bölgesindeki bir maden ocağında akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Madende çalışan A.S. isimli işçi galeride meydana gelen göçükten dolayı mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine tüm birimler harekete geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Hakkari İl Müdürü Resul Karadeniz ve beraberindeki ekibi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve Hakkari ile Çukurca ilçesindeki itfaiye ekipleri göçük bölgesine kısa sürede ulaştı. Deneyimli firma madencileri ile kurtarma ekiplerinin iki saatlik çalışması sonucu göçükte mahsur kalan A.S. isimli işçi kurtarılarak alkışlar eşliğinde ambulansa alındı. Sağlık durumu iyi olan işçi kurtarma ekibinde bulunan herkese teşekkür etti.

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