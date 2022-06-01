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Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Erdoğan'ın yönelttiği 10 soruyu cevapladı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Erdoğan'ın yönelttiği 10 soruyu cevapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruya sosyal medya üzerinden cevap veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, soruları tek tek yanıtladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 10 soru yönelterek, "Buradan ben Kılıçdaroğlu'na ve milletime sesleniyorum, birkaç soru sormak istiyorum. Kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz." ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

Erdoğan'ın sorularını cevapladı
"Erdoğan, milletimize seslenmişsin. 'Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar' havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisini yönelttiği 10 soruyu cevapladı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu sorulara şu yanıtları verdi:

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