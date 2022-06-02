Aslı Bekiroğlu Barış Akarsu röportajında ne dedi apar topar filmden çıkarıldı

Aslı Bekiroğlu, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası ile hayatını kaybeden genç şarkıcı Barış Akarsu hakkında söyledikleri ile gündem oldu. Hatasını farkeden ve özür dileyen Aslı Bekiroğlu, filmin kadrosundan da çıkarıldı. Filmde Barış Akarsu'nun sevgilisini oynayacak olan Aslı Bekiroğlu ne dedi, Barış Akarsu röportajında sözleri ne?

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Son günlerde oyunculuğu dışında birçok magazin olayı ile gündeme gelen oyuncu Aslı Bekiroğlu son olarak Barış Akarsu hakkındaki sözleri ile şimşekleri üzerine çekti. 2007 yılında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun filminde sevgilisini oynayacak olan Aslı Bekiroğlu'nun skandal sözleri kızdırdı. Elle dergisi ödül töreninde Barış Akarsu ile sorulan soruya lakayt ve alaylı bir cevap veren Aslı Bekiroğlu ne dedi?

Son dönemin popüler oyuncularından Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katıldı. Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı Barış Akarsu'nun hayatının konu alınacağı film hakkında konuştu. Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Zeynep'i canlandıracağını söyledi.

Ölüm sorusuna gülerek cevap verdi: Muhabirlerin, "Barış beyin trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?" sorusuna Aslı Bekiroğlu gülümseyerek, "Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun ne denir? Tövbe yarabbim." yanıtını verdi.

Özür diledi projeden ayrıldı: Aslı Bekiroğlu, gelen tepkilerin ardından ise Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, özür dileyerek rol alacağı filmden ayrıldığını duyurdu.

Bekiroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan acemi çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duyduğum, bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum."

Aslı Bekiroğlu kimdir: Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu.

Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer aldı.

Aslı Bekiroğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat verdi. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcu.