Tanju Özcan'ın skandal sözleri sonrası mahkemeden 'önleyici tedbir' kararı

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Parti meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik skandal ifadeleri sonrası açılan davada mahkeme korunma kararı verdi. Mahkeme, Çınar’ın 30 gün süreyle Özcan’dan korunmasına, aykırı hareket etmesi halinde ise hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.

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Bolu Belediye Başkanı Özcan, Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti'li Meclis üyesi Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz” şeklinde skandal sözlerle karşılık verdi.

Yaşanan olayların ardından meclis üyesi Çınar, avukatı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı. Mahkeme, belediye meclis üyesi Hacer Çınar’ın 30 gün süreyle Belediye Başkanı Özcan’dan korunmasına karar verdi.

Ayrıca, Özcan’ın aykırı hareket etmesi halinde hapis cezasıyla cezalandırılacağının belirtildiği kararda, “aleyhine önleyici tedbir kararlarına aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırı hareketin her tekrarında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına karar verilecektir” denildi.