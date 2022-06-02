Erdoğan 'kimler rahatsız olacak' diye sormuştu! İlk rahatsız olan ABD oldu! Suriye'ye operasyona karşıyız

CUMHURBAŞKANI Recep tayyip Erdoğan, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. bakalım kimler destek olacak kimler köstek olacak" demişti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine operasyon yapmasına karşı olduklarını açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili mesajlar verdi. Antony Blinken, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon düzenleme planları konusunda uyararak böyle bir adımın bölgeyi riske atacağını söyledi.

Türkiye'yi 2019 yılında ABD ile varılan mutabakatta belirlenen ateşkes hatlarına riayet etmeye çağıran Blinken, olası bir operasyonla ilgili olarak "Bu, karşı olacağımız bir şeydir. Endişemiz, yeni herhangi bir askeri operasyonun bölgedeki istikrarı zayıflatması, kötü niyetli aktörlere istikrarsızlıktan yararlanma fırsatı yaratmasıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söylemişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'iteröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Bu güvenlik adımlarına bakalım kimler destek olacak kimler köstek olacak göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"IŞİD'e karşı mücadeleyi partnerlerle sürdürüyoruz"

Blinken açıklamasında ayrıca YPG'nin adını vermeden Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelenin önemine de vurgu yaptı. ABD Dışişleri Bakanı, "Suriye içinde IŞİD'e karşı savaşı partnerler yoluyla etkili bir şekilde sürdürüyoruz ve IŞİD'i içine tıktığımız kutuda tutmak için gösterilen çabaları tehlikeye atacak hiçbir şey görmek istemiyoruz" diye konuştu.

YPG'nin belkemiğini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD'nin IŞİD'e karşı karadaki en önemli müttefiki konumundaydı. Türkiye ise YPG'yi PKK'nın Suriye kolu olarak görüyor. ABD ve Batılı ülkeler PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmelerine rağmen YPG konusunda bu tür bir karar almış değiller. Konu, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine yönelik muhalefetinin de ana unsurlarından birini oluşturuyor. Türk hükümeti, iki ülkeyi "teröre destek vermek"le suçluyor.