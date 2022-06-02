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Kars’ta sağanak yağış ve dolu nedeniyle ev çöktü! Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti

KARST'ta etkili olan sağanak yağış ve dolu yağışı nedeniyle felaket yaşandı. Sağanak ve doludan etkilenen bir evde göçük meydana geldi. Göçükte anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı.

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Kars'ta şiddetli sağanak ve dolu yağışı sonrası yürek yakan bir olay meydana geldi. Merkeze bağlı Verimli köyünde şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle sabah saatlerinde bir evde göçük meydana geldi. Uykuda olan anne ve çocukları göçük altında kaldı.

Durumu fark eden köylüler olay yerine gelerek göçük altında kalan anne Songül Budak (36) ile çocuklar Sibel Budak (12), Bedirhan Budak (10), ve Boran Budak’ı (8), kurtarmak için çalışma yaptı.

Olay yerinde Jandarma Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada göçük altında kalan anne Songül ile çocukları Bedirhan ve Boran Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda yaralı olarak kurtulan Sibel Budak ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Jandarma ekipleri evin etrafında önlem aldı. Budak ailesinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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