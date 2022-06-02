Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı 16 skandal haritalı kampanya! Mavi Vatan kudurtuyor

YUNANİSTAN, Türkiye karşıtı eylem ve söylemlerine hız verdi. Atina, 16 haritayla birlikte Türkiye karşıtı uluslararası kampanya başlatıyor. Yunan büyükelçilik temsilciliklerine yollanan haritalarla bulundukları ülkelerde Türkiye’ye aleyhine propaganda yapmaları isteniyor.

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Ankara-Atina hattında tansiyon yükselirken Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili iddiaları çerçevesinde, Türkiye’ye karşı yeni bir Propaganda Kampanyası başlatıyor. Yunanistan, 16 harita hazırlayıp, "Türkiye bunları istiyor" kampanyasına start veriyor.

Tüm büyükelçiliklere yollandı

Hürriyet'in haberine göre bu çerçevede, Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve “Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de 50 yıldaki taleplerini gösterdiği öne sürülen 16 harita, Yunanistan’ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderildi.

16 harita ile birlikte mektup da gitti

Dosyada, 16 harita ile birlikte Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris’in bir mektubu da yer aldı. Mektupta, Yunan diplomatlara bulundukları ülkelerde “Türk saldırganlığını” göstermek için bu haritaları kullanmaları talimatı verildi. Propaganda kampanyasını Yunan Kathimerini gazetesi manşetine taşıdı.

Mavi Vatan, Türkiye-Libya anlaşması, Kardak...

Haberde, Türkiye’nin 1972-2022 yılları arasındaki taleplerini yansıttığını öne sürülen haritalar arasında, “Mavi Vatan”, “Türkiye Libya anlaşması”, “Aidiyeti ihtilaflı coğrafi formasyonlar (Kardak vs)”, “Adaların gayri askeri askeri satüsü” ve “TPAO’nun ruhsat verdiği bölgeler”in de bulunduğunu yazdı.