Kira artışına yeni düzenleme: Artık TÜFE'ye bakılmayaak formül belli oluyor

Kira artışlarında her ay enflasyonun yükselmesiyle TÜFE oranları da her ay kirayı çok yükseltti. Hükümet bu durumu engellemek için düğmeye bastı. TÜFE'ye göre kira zammı hesabı son buluyor.

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Fahiş kira artışlarına karşı yapılacak düzenlemede son aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarının 12 aylık TÜFE’ye göre değil, sabit bir oran üzerinden yapılacağını söyledi. Düzenlemenin geçici olduğuna dikkat çeken Bozdağ, artan ev sahibi-kiracı uyuşmazlıklarını da mahkemeye gitmeden bir ay içinde arabulucularla çözmeyi planladıklarını söyledi.

Hükümet, fahiş kira artışlarını Hollanda benzeri bir modelle ‘oranlama yöntemi’ getirerek, ‘geçici düzenlemeyle’ frenlemeyi hedefliyor. Kira artışları 12 aylık TÜFE’ye göre değil geçici süreyle sabit bir oran üzerinden yapılacak. Ev sahibi-kiracı uyuşmazlıklarını da yapılacak düzenleme ile mahkemeye gitmeden bir ay içinde arabulucular çözecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ta Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi’nde yargı muhabirleriyle yaptığı toplantıda, sona gelinen kira düzenlemesinin ayrıntıları konusunda bilgi verdi. Bozdağ, “Ev sahibinin ve kiracının hukukunu koruyarak kiralarda fahiş fiyatların önüne geçmek için bir formül arayışı içindeyiz. Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin makul olacağını düşünüyoruz. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil. Süre bittikten sonra da bu eski hale devam edeceğiz” dedi.