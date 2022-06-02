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Berna Laçin'e Ersoy Dede'nin 'Bebek' yanıtı tartışılıyor

Berna Laçin'e Ersoy Dede'nin 'Bebek' yanıtı tartışılıyor

Oyuncu Berna Laçin’in Beşiktaş Bebek’teki mekanlardaki kahve su fiyatlarının pahalılığa ilişkin yaptığı paylaşıma TRT Ana Haber Sunucusu Ersoy Dede'nin "Bebek’teki banklarda oturmanızı tavsiye etmem" cevabı tartışma konusu oldu.

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Evdeki Yabancı ve Belalı Baldız gibi dizilerle tanınan oyuncu Berna Laçin son paylaşımıyla dikkat çekti. 

Son günlerde cinsel ilişki skandalıyla gündemde olan Bebek'te kahve içmeye giden Berna Laçin ödediği para karşısında şoke oldu.

Hayat pahalılığına isyan eden Berna Laçin, bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

"Bebek'te arada gittiğim şık bir yerde 'Kahve içelim' dedik 1 kahve 100 lira, su 75 lira! Hani yemeği geçtik artık termosta kahveyle banka gideceğiz. İşin kötüsü şehirlerimizde ortak alan park filan da yok ki her yer beton..."

Bebek'teki cinsel ilişkiye gönderme yaptı suçlaması
TRT Ana Haber Sunucusu Ersoy Dede, Laçin'in paylaşımına önceki gün ortaya çıkan Bebek sahilindeki cinsel ilişki görüntülerine atıfla "Bebek’teki banklarda oturmanızı tavsiye etmem" yanıtını verdi.

Ersoy, cinsel ilişki görüntüleri üzerinden gönderme yapmakla eleştirildi.

Bu yanıt kimi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Laçin de bu yoruma bir paylaşım daha yaparak tepkisini dile getirdi.

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