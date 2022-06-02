Gerilim had safhada! Güney Kore, Kuzey Kore'yi düşman ilan etti

Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ardından gerilim had safhaya tırmandı. Yonhap Haber Ajansı'nın, Güney Koreli yetkililere dayandırdığı habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, askerleri arasında dağıtılan eğitim materyallerinde, Kuzey Kore'yi 'düşman' olarak nitelendirdi.

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Güney Kore'nin "askeri ruh eğitimi" materyallerinde, "Kuzey Kore'nin provokasyonları, karşı karşıya olduğumuz güvenlik tehditleridir ve bu tür güvenlik tehditleri devam ettiği sürece, Kuzey'in ordusu ve rejimi düşmanımızdır" dedi.

Yatıştırma çağı sona erdi

Geçen hafta, mayıs ayı başlarında göreve başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, CNN ile yaptığı röportajda Kuzey Kore'yi yatıştırma çağının sona erdiğini söyledi.

Yoon'un bu yorumu önceki lider Moon Jae-in yönetiminden bir kaymayı yansıtıyor ve Koreler arası daha yakın ilişkilere ittiği için bu tür ifadelerden kaçınıyor.

Kuzey Kore bu yıl 16 füze denemesi gerçekleştirdi

Eğitim metaryellerindeki bu değişiklik, Kuzey Kore'nin bu yıl en az 16 füze denemesi başlatmasının ardından gerçekleşti.

ABD askeri ve istihbarat teşkilatlarına göre, Pyongyang yaklaşık beş yıl içinde ilk yeraltı nükleer testine hazırlanıyor olabilir.