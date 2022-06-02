Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Erdoğan'da! Ek göstergede 3 alternatif hazır
Milyonların beklediği 3600 ek göstergede kapsam belirlendi. Düzenleme artık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi. İşte 3600 ek göstergede detaylar...
Milyonlarca memur, emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da 3600 ek göstergede kamu çalışanlarının ferahını artırmak için bütçe çalışmasını tamamladı.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.
Ek gösterge düzenlemesine ilişkin son toplantı önceki gün Beştepe'de yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Bilgin, Nebati ve ek gösterge çalışmasını yürüten ekip katıldı.
Yapılan sunuma göre 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24'ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25'i de 2200-3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor