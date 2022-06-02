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Ergin Ataman'a NBA yolu göründü iddiası

Ergin Ataman'a NBA yolu göründü iddiası

Anadolu Efes ile üst üste iki EuroLeague şampiyonluğu kazanan Ergin Ataman'ın NBA'de yardımcı antrenör adayları arasında yer aldığı iddia edildi.

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EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman kariyerine Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) devam edebilir. 

ESPN'in deneyimli NBA muhabiri Adrian Wojnarowski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en başarılı koçlarından biri" diye nitelediği Ataman'ın, NBA'de yardımcı antrenörlük pozisyonları için adaylar arasında olduğunu yazdı.

Ergin Ataman, NTV'de katıldığı EuroLeague Özel programında, "NBA takımları çağırırsa gideriz. Burada yaptıklarımızı orada da yaparız. Bu konuda da iddialıyım. Hiçbir çekincem yok. Ama bu benim elimde olan bir şey değil. Onlar da bunu mutlaka takip ediyordur" demişti.

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