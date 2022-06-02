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Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş'tan zamlar sonrası korkutan uyarı: Bunlar iyi günler

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş'tan zamlar sonrası korkutan uyarı: Bunlar iyi günler

Doğal gaz, elektrik ve akaryakıtta gelen üst üste gelen zamlar ve enflasyon beklentisinin de artışıyla ekonomi öngörülerini paylaşan Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş

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Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamları köşesinde değerlendirdi. Aktaş, söz konusu zamların dolaylı olarak diğer fiyatları da etkileyen kalemlerde yapıldığına dikkat çekerek "Daha durun, bu günler iyi günler" başlıklı yazısında şöyle dedi:

"Elektrik kullanmayan konut ya da işyeri veya sanayici olabilir mi?

Dolayısıyla elektriğin genel fiyat hareketleri üstünde bir doğrudan etkisi var, bir de dolaylı etkisi görülecek.

Aynı gerçek doğalgaz için de geçerli. Aynı gerçek akaryakıt, özellikle motorin için de geçerli. Antalya’daki ürünü isterseniz bedava yükleyin kamyona, Ankara’ya İstanbul’a ulaşıncaya kadar yakılacak mazot nereden nereye geldi. Bundan büyük maliyet yükü olabilir mi?

Sonra yok aracılar, yok marketler, yok stokçular; çare olarak yok enflasyon timleri, yok enflasyonla mücadele yalnızca devletin işi değil gibi açıklamalar...

Dört kalem zam birden... Hem de elektrik ve doğalgaza yalnızca konutlar ya da sanayi için de değil, her kesimi kapsayacak şekilde aynı zamanda.

Tek başlarına bile zararlı olan maddeleri bir karışım yapıyorsunuz ve adeta patlayıcı yaratıyorsunuz.

Herhalde bir bildikleri vardır!"

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