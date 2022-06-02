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Erol Gedik kimdir kaç yaşında Canım Annem Murat evli mi, sevgilisi var mı?

Erol Gedik kimdir kaç yaşında Canım Annem Murat evli mi, sevgilisi var mı?

Şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan Canım Annem dizisinde Murat karakterine hayat veren oyuncu Erol Gedik, bugün 2. Sayfa'nın konuğu olacak. Daha önce Mucize Doktor da oynayan Erol Gedik, 42 yaşında. Özel hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmayan Erol Gedik evli mi, sevgilisi var mı? İşte Erol Gedik dizileri...

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Bugün 2. Sayfa'nın konuğu Canım Annem dizisindeki Murat karakteri ile adından söz ettiren isim Erol Gedik olacak. Daha önce Mucize Doktor ile ekrana gelen Erol Gedik 42 yaşında. Özel hayatı hakkında çok bilgi olmayan Erol Gedik evli mi, sevgilisi var mı? 

Erol Gedik kimdir: Canım Annem dizisinde Murat karakterine hayat veren Erol Gedik, 1980 yılında dünyaya geldi. Gedik, M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Üniversite senelerinde, kiteboard, snowboard, wakeboard ve dövüş sporları ile ilgilendi.

Altan ve Vahide Gördüm'den oyunculuk dersleri aldı.

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