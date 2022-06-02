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Selin Sezgin kimdir kaç yaşında Canım Annem Cemre hangi dizilerde oynadı?

Selin Sezgin kimdir kaç yaşında Canım Annem Cemre hangi dizilerde oynadı?

Şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan Canım Annem dizisinde Cemre karakterine hayat veren güzel oyuncu Selin Sezgin bugün 2. Sayfa'nın konuğu. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Elif dizisinde, Melek karakteri ile tanınan Selin Sezgin 32 yaşında ve İstanbul doğumlu. Sevgilisi olan Selin Sezgin sık sık aşk pozlarını paylaşıyor. Peki Selin Sezgin dizileri hangisi.

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Canım Annem dizisisinin Cemre'si Selin Sezgin bugün 2. Sayfa'nın konuğu olacak. Kameralar karşısına ilk dizisi Zeytinyağlı Yiyemem Aman dizisi ile geçen Selin Sezgin'in özel hayatı da merak konusu oldu. 32 yaşında olan güzel oyuncu İstanbul doğumlu. Uzun süredir sevgilisi olan Selin Sezgin, aşk pozlarını sık sık instagram hesabında paylaşıyor. Peki Selin Sezgin'in sevgilisi kim, hangi dizilerde oynadı? 

Selin Sezgin kimdir: Selin Sezgin, 20 Haziran 1990 İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam

Tasarımı bölümünde eğitim gören Selin Sezgin, Ümit Çırak'tan oyunculuk Eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında yayınlanan Zeytinyağlı Yiyemem Aman adlı film ile yaşayan Selin Sezgin şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Elif dizisinde Melek karakterine hayat vermektedir. Selin Sezgin, 1.68 metre boyunda, 52 kilo ve İkizler burcudur.

Selin Sezgin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hayatta Olmaz (Sinema Filmi)
2014-2019 – Elif (Melek) (TV Dizisi)
2006 – Zeytinyağlı Yiyemem Aman (Emine) (TV Film

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