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RTÜK üyesi İlhan Taşçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürtük ifadesi için dilekçe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında 'sürtük' sözünü kullanması sebebiyle RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK'e dilekçe verdi.

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RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemcileri için kullandığı "sürtük" ifadesine ilişkin olarak, RTÜK'e dilekçe verdi.

Taşcı, Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerine değinirken eylemciler için "Bu teröristler bira şişeleriyle caminin içini pislemişti, bunlar böyle, bunlar çürük, sürtük" ifadesini kullanmasını RTÜK'e taşıdı. 

Taşcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "AKP Genel Başkanı Sn. Erdoğan’ın sözlerinin incelenmesi için RTÜK’e dilekçeyle başvurdum. Tüm yurttaşlarına 'Efendiler' diye seslenen Atatürk’ün kurduğu Türkiye’de hiç kimsenin kimseye hakaret etme, kaba dil kullanma hakkı ve 'özgürlüğü' olamaz. RTÜK de tepkilere kulak tıkayamaz!" ifadelerini kulandı. 

Taşcı'nın dilekçesinde, Erdoğan'ın açıklamasının sosyal medyada ve farklı mecralarda toplumda infial yarattığını savunurken, "RTÜK yasası gereğince tüm yurttaşlara her ne konumda olursa olsun ve tüm yayıncılara eşit mesafede olmak zorundadır. 84 milyon yurttaşın duyduğu bu kaba ve argo ifadelrei RTÜK duymamazlıktan gelemez, gelmemelidir" dedi.

Taşcı, dün yaptığı açıklamada da, “Siyasilerin faaliyetlerini denetlemeye başlayan RTÜK, Geziye katılanlara ‘sürtük’ diyen CB Erdoğan’ın konuşmasını canlı veren kanalları 6112 sayılı yasanın 8/1/m ile n bendinde düzenlenen yayınlarda ‘kaba, argo ve müstehcen’ ifadelere yer verilemeyeceği ilkesi yönünden incelemeli” demişti. 

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