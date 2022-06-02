Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 kuruşluk dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik grup toplantısındaki sözleri nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

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Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren, seviyesizce ve haddini aşarak; 'Yalancı, omurgasız, sefil, terör sevici...' hakaret sözlerini yöneltme cüretini gösteren Erdoğan hakkında bugün yine 5 Paralık dava açtık! Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ve muhataba biçtiği değer gereğince!" ifadesini kullandı.

Erdoğan, şunları söylemişti:

"Ağaç bahanesiyle çakılan kıvılcım bir anda ülkenin çıkarlarını hedef alan çatışmaya dönmüştü. Dolmabahçe'deki caminin içinde bu eşkıyalar, teröristler bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, sürtük. Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazacaktır. Bay Kemal de oradaydı. Çünkü başı çeken oydu. Bunlar ancak terör sevicileri ile beraber. Çünkü kendileri de terör sevici.

"Bay Kemal suyu akmayan musluğu açmak suretiyle büyük yatırım yaptığını söyleyecek kadar zavallı"

CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; İstanbul'u, Ankara'yı, Van'ı yaşadınız. Daha ilk geceden itibaren Van'da sizin yanınızda olanlar kimlerdi? Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıydı. Bay Kemal suyu akmayan musluğu açmak suretiyle büyük yatırım yaptığını söyleyecek kadar zavallı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonunu destekleyeceği yerde bunları belediyeleri engelleme çabası ile takdim ediyor.

Kılıçdaroğlu yolsuzluk operasyonlarına karşı çıkarak safını belli etmiştir. Bu zat; inanın yalancı. Bu zat; omurgasız, bir proje, bir aparat. Bu zatın ülkede yapılan eserleri engellemeye çalışmaktan başka bir gayretine şahit oldunuz mu? Biz gelirsek bunların verdiği işi alan müteahhitlere ödemeleri yapmayacağız diyorlar. devlette devamlılık esastır. Bunu nasıl dersin. Söke söke bu ülkede yargı var. Şakır şakır ödemeye mecbursun. CHP'nin vekil olmuş olan müteahhitlere CHP'li müteahhit ödeme yapmam demedik ya hepsine şakır şakır yaptık.