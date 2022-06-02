BIST 2.583
DOLAR 16,47
EURO 17,65
ALTIN 981,63
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hız sınırı yükseltildi İşte yollarda yeni hız limitleri

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hız sınırı yükseltildi İşte yollarda yeni hız limitleri

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika duyurusu... 81 il valiliğine gönderilen yazı ile otomobil hız sınırları yükseltildi. 1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırı Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda 130 kilometre/saat, Kuzey Marmara otoyolu, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saat olacak

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, otomobiller için otoyollarda hız sınırlarını yeniden belirledi. Buna göre, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesinde, "Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir." hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Yazıda, yol standartlarını dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşüyle belirtilen hız sınırlarını, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için 20 km/saate kadar İçişleri Bakanlığı’nın artırmaya yetkili olduğu ifade edildi.

Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşüyle birlikte, 1 Temmuz’dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak.

Bu tarihten itibaren:

Yeni hız limitleri

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s,

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.

1 Temmuz’da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Erdoğan'da! Ek göstergede 3 alternatif hazır
Foto Galeri Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Erdoğan'da! Ek göstergede 3 alternatif hazır Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 kuruşluk dava
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 kuruşluk dava
Satın aldığı televizyonu tamir edilmeyince mağaza önünde yaktı
Satın aldığı televizyonu tamir edilmeyince mağaza önünde yaktı
RTÜK üyesi İlhan Taşçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürtük ifadesi için dilekçe
RTÜK üyesi İlhan Taşçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürtük ifadesi için dilekçe
İnternetteki gayrimenkul ilanlarında yeni dönem! Ayrıntılar netleşti uzman isim duyurdu
İnternetteki gayrimenkul ilanlarında yeni dönem! Ayrıntılar netleşti uzman isim duyurdu
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said 57 yargıçı görevden aldı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said 57 yargıçı görevden aldı
Erol Gedik kimdir kaç yaşında Canım Annem Murat evli mi, sevgilisi var mı?
Erol Gedik kimdir kaç yaşında Canım Annem Murat evli mi, sevgilisi var mı?
Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan 'Erdoğan' fotoğrafıyla Türkiye'ye mesaj!
Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan 'Erdoğan' fotoğrafıyla Türkiye'ye mesaj!
MİT'in çökerttiği Rus suikast çetesinde yeni detaylar
MİT'in çökerttiği Rus suikast çetesinde yeni detaylar
Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş'tan zamlar sonrası korkutan uyarı: Bunlar iyi günler
Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş'tan zamlar sonrası korkutan uyarı: Bunlar iyi günler