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TÜİK bünyesinde Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı kuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜİK bünyesinde Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı kuruldu

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesinde Kurumun yayın standartlarını belirlemek ve bu standartların uygulanmasını sağlamakla görevli Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı kuruldu.

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TÜİK'in "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurumda Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı kurulurken, diğer bilişim ile ilgili başkanlıkların görevlerinde de değişikliğe gidildi. Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı, kurumun dağıtım politikasını belirleyecek ve bu politikanın uygulanmasını sağlayacak.

Başkanlık ayrıca, veri/bilgi, yayım taleplerini karşılamak, yayın standartlarını belirlemek ve bu standartların uygulanması sağlamakla görevli olacak. Ayrıca, Yayın ve Dağıtım Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütecek, Resmi İstatistik Programı'nı hazırlayacak, izleyecek ve değerlendirecek.

Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ni hazırlamak, yayımlamak ve güncelliğini sağlamakla görevli olacak.

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