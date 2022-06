Yumurta sektöründe deprem! İki ayrı soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumu, yumurta sektörüne yönelik 29 firma ve 13 üretici birliği hakkında iki ayrı soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 12 Mayıs tarihli toplantısında, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla, 29 teşebbüs ve 13 teşebbüs birliği hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma başlatılan teşebbüsler şunlar:

Aytekin Tavukçuluk Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.

Etaş Afyon Tavukçuluk İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

İsmail Saraçoğlu Hayvan Ürünleri Petrol Gıda San. Ltd. Şti.

Karem Yumurta Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kor Agro Organik Gıda İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kula Yağ ve Emek Yemsanayi Ticaret A.Ş.

MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Murat Gayretli Şahıs Şirketi

Özkul Tavukçuluk Yumurta Nakliye İnşaat Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tezcan Hayvancılık Nakliyat Tarım Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

Yaşar Tavukçuluk Yem ve İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş.

A.B Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bilken Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Coşkun Gıda Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.

Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş.

Işık Yumurta Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Ka-Yum Gıda-Hayvancılık-Tarım Ürünleri ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kayseri Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kumartaşlı Gıda ve Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti.

Kula Yağ ve Emek Yem sanayi Ticaret A.Ş.

MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Rana Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Şişmanlar Yumurta ve Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti.

Verim Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tekkeli Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Türe Gıda Entegre Besicilik Tavukçuluk Zairecilik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Soruşturma başlatılan teşebbüs birlikleri şunlar:

Afyonkarahisar Yumurta Üreticileri Birliği

Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği

Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği

Başmakçı Yumurta Üreticileri Birliği

Bolu Yumurta Üreticileri Birliği,

Çorum Yumurta Üreticileri Birliği,

Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği

İzmir Yumurta Üreticileri Birliği

Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği

Konya Yumurta Üreticileri Birliği

Manisa Yumurta Üreticileri Birliği

Tavşanlı Yumurta Üreticileri Birliği

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği