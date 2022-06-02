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Emekli polis dehşet saçtı! Aracıyla eski kız arkadaşını takip edip...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emekli polis dehşet saçtı! Aracıyla eski kız arkadaşını takip edip...

 İSTANBUL'un Pendik ilçesinden gelen son haber korkunç! Emekli polis memuru, eski kız arkadaşını aracıyla takip edip silahla yaradı ardından evinde intihar etti.

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Emekli polis memuru Hamza Yasak (56), dün öğlen saatlerinde eski kız arkadaşı olduğu belirtilen A.V'yi (36) aracıyla takip etti. Daha sonra A.V'ye yaklaşarak aracının içinden iki el ateş eden Yasak, olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinin yakındaki bir inşaatta çalışan işçiler tarafından hastaneye götürülerek, tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Evden silah sesi duyuldu
A.V'nin polise verdiği ifadede, kendisini yaralayan kişinin eski erkek arkadaşı Hamza Yasak olduğunu söylemesi üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Yasak'ın Pendik'teki adresine gelen ekipler, evden silah seslerinin geldiğini duydu. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Yasak'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hamza Yasak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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