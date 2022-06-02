3600 ek gösterge için tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

3600 ek gösterge düzenlemesi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Düzenlemenin en geç hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Peki ek gösterge emekli aylıkları ve maaşlarda ne kadar artış sağlayacak?

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Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde artık sona gelindi. Çalışmalar dün akşam itibariyle büyük ölçüde tamamlandı. Geçen haftadan bu yana iki kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplantı yapılmıştı. NTV'de yer alan habere göre Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Görüşmede hazırlanan formüller Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.



Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı'na yapılan sunum sonrası geniş kapsamlı düzenlemenin hayata geçirilmesi için mutabakat sağlandı.

Açıklama ne zaman?

Düzenlemenin hafta sonu açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 3-5 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlemeyi burada kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Örneklerle ek gösterge

Ek göstergesi 3000 olan kamu çalışanının 3600 ek göstergeye yükselmesiyle 85 olan tazminat yansıtma oranı 145'e yükselecek. 30 yıllık hizmet süresi varsa emekli ikramiyesinde 45 bin liraya yakın artış sağlanacak. 25 yıllık hizmeti olan polis, hemşire, din görevlisi 38 bin lira daha fazla ikramiye alacak.

25 yıl çalışıp emekli olan bir öğretmen bugün 5 bin 245 lira alıyorsa düzenlemeyle birlikte 6 bin 400 lira emekli maaşı alacak. Düzenleme Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.