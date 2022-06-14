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Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıkladı: Tavuk eti üretimi yüzde 4,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıkladı: Tavuk eti üretimi yüzde 4,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 199 bin 200 tona çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu tavuk eti üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, nisanda 199 bin 200 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 4,7 artarken aylık bazda yüzde 1,8 azaldı.

Türkiye'de nisanda 1 milyar 587 milyon 961 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapıldı, yıllık bazda yüzde 0,5, aylık yüzde 4 düşüş kayıtlara geçti.

Nisanda 112 milyon 849 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Nisan 2021'e kıyasla yüzde 8,4 arttı.

Bu dönemde hindi eti üretimi yıllık bazda yüzde 7,9 azalarak 3 bin 539 tona geriledi.

Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, hindi eti üretimi yüzde 11,8, tavuk eti üretimi yüzde 8,7 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5 azaldı.

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