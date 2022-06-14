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Ekin Su Cülcüloğlu kimdir nereli kaç yaşında Ekin Su Cülcüloğlu Kuzey Yıldızı oyuncusu

Ekin Su Cülcüloğlu kimdir nereli kaç yaşında Ekin Su Cülcüloğlu Kuzey Yıldızı oyuncusu

İngiltere' yayınlanan Aşk Adası yarışmasına damga vuran Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu daha ilk günden gündem oldu. Daha önce Kuzey Yıldızı dizisinde rol alan ve seri katili oynayan Ekin Su Cülcüloğlu şimdilerde öpüşmesi ile İngiltere'nin gündeminde. Peki kimdir Ekin Su Cülcüloğlu, aslen nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası isimli programda Ekin Su Cülcüloğlu'nun, programda eşleştiği İtalyan yarışmacı Davide Sanclimenti ile öpüşmesi gündem oldu. Bu gelişme üzerine Ekin Su Cülcüloğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı, ne iş yapıyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte Ekin Su Cülcüloğlu hakkında bilinmeyenler…

Miss Turkey 2017'ya katılan ancak dereceye giremeyen Ekin Su Kansu, Kuzey Yıldız'ı isimli dizide boy göstermişti. Son olarak İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası'nda ilk günden gündem olmayı başardı

Miss Turkey 2017'ya katılan ancak dereceye giremeyen Ekin Su Kansu Kuzey Yıldız'ı isimli dizide boy gösterdi.

Ekin Su 1996 Ankara doğumludur. Bilkent Üniversitesi, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu olan Ekin Su Kansu 1,77 cm boyundadır. Daha önce modellik yapan Ekin Su Kansu ilk kez Kuzey Yıldızı İlk aşk dizisi ile kamera karşısına çıktı.

Ekin Su birçok defilede model olarak da yer almıştır. Benimle Söyle yarışmasında jürilik yaparak dikkat çekmişti.

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