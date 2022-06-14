CHP, SADAT hakkında suç duyurusu bulundu!

CHP, SADAT hakkında suç duyuru yaptı. SADAT'ın Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 1 milyon liralık tazminat davasının ardından CHP, SADAT hakkında "paramiliter suç örgütü" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bülent Tezcan, "SADAT, paramiliter örgütlenmesiyle Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde suç işlemek için kurulmuş ve Saray'ın da desteğini arkasına alarak faaliyet yürüten bir suç örgütüdür" dedi.

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CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun paramiliter bir kuruluş olduğunu söylediği ve ‘terörist yetiştirmekle’ suçladığı SADAT hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, SADAT hakkında suç duyurusu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu.

Adliyenin önünde açıklama yapan Tezcan, "Paramiliter bir suç örgütü olan SADAT hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bunun için Ankara Adliyesi'ndeyiz. Daha önce sayın Genel Başkanımız yaptığı açıklamalarla da ortaya çıktığı üzere SADAT, paramiliter bir yapıdır. Kanunlarımız karşısında paramiliter örgütlenme suçtur. SADAT, paramiliter örgütlenmesiyle Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde suç işlemek için kurulmuş ve Saray'ın da desteğini arkasına alarak faaliyet yürüten bir suç örgütüdür" ifadelerini kullandı.

Her şeyi açıkça deklare eden suç örgütü ile karşı karşıyayız!

Tezcan, açıklamasına şöyle devam etti: "İnternet sitelerinde yaptıkları yayın, açıklama ve ilanlarda açık bir şekilde gayri nizami harp eğitimi ve terör eğitimi verdiklerini ikrar etmektedirler. Verdikleri kurs sonunda mezun olanların sabotaj, terör gibi yetenekleri kazandıklarını açıkça deklare eden suç örgütü ile karşı karşıyayız."

"Arkasında Saray rejimi vardır"

"SADAT'ın yetkililerinin yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki SADAT silah ticareti yapmaktadır" diyen Tezcan, "Silah ticaretine aracılık yapmaktadır. Bu açıkça suçtur. SADAT bunları yaparken öbür taraftan bir yan kuruluşu olan aynı kişilerin birlikte hareket ettiği ASSAM adlı bir kuruluşun eliyle anayasal düzeni değiştirmek üzere Asrika adı altında bir devlet kurarak anayasal düzeni değiştirme hedefi olduğunu açıkça ifade etmektedir" ifadelerini kullandı.

'Sandıkta kaybetsek bile gereğini yaparız' diyecek kadar...

Tezcan, şunları söyledi: "Sandıkta kaybetseler bile gereğini yapacaklarını söyleyecek kadar pervasızlaştılar. Ne yazık ki arkasında Saray rejimi vardır. Paramiliter bir örgüttür ve suçtur. Türkiye'de sorumlu bütün makamların bunu ciddiye alması ve savcıların harekete geçmesi gerekiyor."

"SADAT, ciddi bir suç organizasyonudur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise burada yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet savcılarına başvurumuzu yaptık. Cesur savcılara ihtiyacımız var. Tüm yargılamaların amacı hakikati ortaya çıkarmaktır. Gerçeğin üzerini hiçbir güç örtemez. SADAT ile ilgili başvurumuzu cumhuriyet savcıları, siyasi iktidarın baskısı altında hissetmezse zaten gerçek ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Erkek, şunları söyledi: "SADAT, ciddi bir suç organizasyonudur. Bugün tweet attığı için, düşüncesini açıkladığı için terörle ilişkilendirilen gençler varken; cumhuriyet savcıları ne yapacak takip edeceğiz. Bu yapıyı CHP olarak sonuna kadar takip edeceğiz. Her sandıktan çıkan seçmen iradesine sahip çıkacağız. Hiçbir yapı milli iradenin üzerinde değildir."