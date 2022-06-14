Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iddiası imajları yerle bir oldu Abdulkadir Selvi yazdı

Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı adayları arasında en güçlü isimler olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın imajına büyük zarar veren iki olayı yazdı.

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Ankara iki gündür sağanak yağış ve sel baskınlarıyla boğuştu. 2 kişi sele kapılarak hayatını kaybetti, yüzlerce ev ve işyerini su bastı. Ankara'da büyükşehir belediyesinin yetersiz çalışmaları vatandaşı çileden çıkarırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ABB'ye ziyaretinden yansıyan bir fotoğraf sosyal medyada TT listesine girdi...

Herkesin konuştuğu bu fotoğraf karesiyle ilgili Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"Bir karda diğeri selde battı"

Her iki ismin de cumhurbaşkanlığı adayları arasında önde göründüğünü belirten Selvi, karla ve selle mücadelede bu iki ismin imajının büyük darbe aldığını yazdı. Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İsimleri muhalefetin en güçlü cumhurbaşkanı adayları arasında yer alıyordu. Çünkü 25 yıl sonra İstanbul ve Ankara’yı AK Parti’den alma başarısını göstermişlerdi. Halk onlara çok geniş kredi açtı.

Ancak Ekrem İmamoğlu, İstanbul kara teslim olduğu zaman İngiliz Büyükelçi ile balık keyfi yaptığının ortayla çıkması nedeniyle battı.

Mansur Yavaş ise işine odaklı, polemiklere girmeyen tutumu ile göz doldurmuştu. Ama o da bir kare fotoğrafla büyük bir darbe yedi.

Süleyman Soylu zaten nerede bir felaket varsa çizmelerini giyip oraya koşuyor. Sel demiyor, heyelan demiyor, deprem demiyor, ayağına çizmeleri geçirip günlerce, haftalarca halkın derdine çare arıyor.

İmamoğlu, kar küreme araçlarının başında olsaydı, Ankara’ya sel geldiğinde Mansur Yavaş çizmeleri çekip kurtarma çalışmalarını yönetseydi büyürlerdi. Hem de çok büyürlerdi.

Ekrem İmamoğlu İstanbul’a yağan karın, Mansur Yavaş ise Ankara’ya gelen selin altında kaldı."