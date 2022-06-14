TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan DBP'li vekil tepkisi: Dokunulmazlığı kaldırılıp ceza verilmeli

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması olayına ilişkin ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "DBP milletvekilinin polise hareketi çok çirkin. Dokunulmazlığı kaldırılmalıdır" açıklaması yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP'li Salihe Aydeniz'e ilişkin açıklama yaptı.

"Çok çirkin bir hareket. Bir haddini bilmezlik. Bir milletvekili tarafından yapılması çok vahim" diyen Şentop, "Bu hareket asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Dokunulmazlığı kaldırılmalı ve gereken ceza verilmelidir" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Haziran'da Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtmişti. Soylu, Twitter'dan paylaştığı videoda "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer vermişti.