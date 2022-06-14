Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Muhalefet 'adayımız yıpranır' diyor demek ki kirli birini çıkaracaklar

Altılı muhalefetin yedi partiden oluştuğunu, HDP'nin burada olmadığını söylemenin milletin aklıyla alay etmek olduğunu belirten Bakan Bozdağ, "Her zaman o masanın içinde olan bir parti" dedi. Altılı masadaki liderlerin cumhurbaşkanı adayı ismini konuşmaktan çekindiğini dile getiren Bozdağ, adayın niteliklerini konuşmaktan milletin yorulduğunu aktardı.

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Adalet Bakanı Bozdağ, TVNet'teki canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TBMM'ye sunulan 6. Yargı Paketine yönelik açıklamalarda bulunan Bozdağ, bu pakette önemli başlıkların yer aldığını söyledi. Bekir Bozdağ, paketin yasalaşmasıyla stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarının artırılacağını, bu suçların tutuklama yasağı kapsamından çıkarılacağını bildirdi. Kira düzenlemesine de değinen Bozdağ, düzenlemenin bir yılla sınırlı geçici bir hüküm getirdiğini kaydetti. Bakan Bozdağ, "Kiracıların evden çıkarılacağı" yönündeki söylemlerin ise gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Muhalefet partilerinin seçim güvenliğine yönelik açıklamalarının hatırlatılmasının ardından Bozdağ, Türkiye'de seçimleri partilerin yaptığını aktardı. Sandık kurullarında parti temsilcilerinin de yer aldığına işaret eden Bozdağ, Türkiye'de seçim güvenliği sorununun olmadığını muhalefetin de iyi bildiğini kaydetti. Bekir Bozdağ, Türkiye'de güvenli seçim yaptığını söyledi.

"HDP bu masanın ayrılmaz parçasıdır"

Muhalefet partilerini eleştiren Bakan Bozdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ben 'yedili masa' diyorum, altılı masa Türk milletinin aklıyla alay etmektir. Hepimiz biliyoruz ki HDP bu masanın ayrılmaz parçasıdır. HDP olmasaydı, İstanbul'u da Antalya'yı da Adana'yı da Ankara'yı da alamazlardı. Seçim sonuçları, rakamlar ortada. HDP'nin desteğiyle buraları aldılar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de HDP çok açık, net, bunca istiskale rağmen, CHP, İYİ Parti istiskal ediyor, öbürleri de istiskal ediyor, yokmuş gibi davranıyor. 'Biz haysiyetliyiz, onurluyuz' diyorlar ya ama bu kadar onur ve haysiyetlerini incitmelerine rağmen 'hadi oradan' diyemiyorlar. HDP, onların yanında vaziyet alıyor. Masanın altına mı saklanıyor, üstüne mi, ceplerine mi giriyor ama her zaman o masanın içinde olan bir parti."

"Demek ki kirli birini çıkaracaklar"

Altılı masadaki liderlerin cumhurbaşkanı adayı ismini konuşmaktan çekindiğini dile getiren Bozdağ, adayın niteliklerini konuşmaktan milletin yorulduğunu aktardı.

Bekir Bozdağ, "Adayınız eğer Kılıçdaroğlu olmayacaksa, bilinmedik biriyse adam çıksın, kendini tanıtsın, projelerini anlatsın, millet onu tanısın. 'Efendim, çıkaracağımız adam yıpratılır.' Demek ki kirli birini çıkaracaklar. O zaman elbette yıpranır. Temiz birini çıkaracaksanız niye korkuyorsunuz?" diye konuştu.

FETÖ'yle mücadele

FETÖ'yle mücadeleye ilişkin soru üzerine Bozdağ, hem yargıda hem devletin diğer kurumlarında FETÖ'yle mücadele yapıldığını aktardı. Bekir Bozdağ, FETÖ'nün yargıyı terör örgütünün kılıcı haline dönüştürdüğünü söyledi.

Soru üzerine Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargı kararlarıyla ilgili kendi siyasi görüşüne uygunluk denetimi yaptığını söyledi. Bekir Bozdağ, "Kendi siyasi görüşüne uygun karar çıkarsa 'Ankara'da hakimler var, namuslu hakimler var', kendi siyasi duruşuna aykırı karar çıkarsa 'Sarayın hakimleri var. Onlar biz iktidara gelince görecekler' diye tehditler, baskılar var. Bu da bir algıyı besliyor." dedi.

Türkiye'de Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş konularının tartışıldığını aktaran Bozdağ, Avrupa'dan gelenlerin de bir iki kişi hakkında görüş sorduğunu dile getirdi.

"Bayramdan önce açıklanacak"

Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağının sorulması üzerine Bozdağ, "Bayramdan önce hem onu açıklayacağız hem de yeni bir sınavımız olacak, hakim-savcı yardımcılığı müessesesine geçince üç yıl sonra ancak mesleğe kabul olacağı için o aradaki bir yıl atama olmayacak, o açığı da kapatmak için belli sayıda bir alım yapacağız. Hem sonuçları açıklayacağız hem de yeni sınavı ilan edeceğiz." dedi.