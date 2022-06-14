Mansur Yavaş'tan Süleyman Soylu fotoğrafı için açıklama! 'Poz vermek gibi bir gayesi yok'

ANKARA selle boğuşurken dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Soylu'nun çizmeli, Yavaş'ın takım elbiseli olduğu fotoğrafla ilgili Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi: Mansur Yavaş afet bölgesindeydi, kendisinin poz vermek gibi gailesi yok...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan'ın ABB Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili iddialarına yanıt verdi. Gültekin, sel felaketinde Yavaş'ın Ankara'da değil de Eskişehir'de olduğunu iddia eden Burhan'a "Bu cümleleri kurduğunuzda Akyurt afet bölgesindeydi. Özür dileriz; kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok." dedi.

Bazı haber siteleri ve sosyal medya paylaşımlarında ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında “Sel yaşanırken Eskişehir’deydi” ifadelerinin yer alması ve AK Partili Meclis Üyesi Sinan Burhan’ın “Çizmeyle bir fotoğrafınız yok. Kayıp” sözleri üzerine açıklama geldi. ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Siz bu cümleleri kurduğunuzda Mansur Yavaş Akyurt afet bölgesindeydi. Özür dileriz; kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok. Kul hakkına girdiniz” dedi.

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin’in açıklamaları şöyle:

Bir vatandaşın telefonuyla çektiği fotoğrafı ileteyim, yüreğiniz ferahlasın

"Sn. Sinan Burhan, ABB Başkanı Mansur Yavaş bu cümleleri kurduğunuzda Akyurt afet bölgesindeydi. Özür dileriz; kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok.”

“RT edeceğinize söz verin, Akyurt'ta vatandaşların çektiği fotoğraflardan paylaşayım. Önceki gün Altındağ'da, evvelsi gün ise İvedik'teydi. Yanında yine fotoğrafçı yoktu. Size bir vatandaşın telefonuyla çektiği fotoğrafı ileteyim, yüreğiniz ferahlasın. Gelelim Eskişehir'e...”

"Kul hakkına girmekten vazgeçin”

"Belediye Başkanları Toplantıları" 3 gün sürer. ABB Başkanı Mansur Yavaş ilk gün toplantıya katılmadı, 2. gün sabah Eskişehir'e gitti. Öğleden sonrası için yağış uyarısı verilmesi üzerine derhal Ankara'ya döndü. Bu yüzden Başkanlarımızın basın toplantısında yer alamadı.”

“Ankara'ya gelince ise "yönetimde sorumluluk" ilkesi gereği ABB Başkanlık makamında halkı bilgilendirdi, yapılan çalışmaları anlattı. Trolbaşı, troller, havuz medyası ve Sinan Bey... Sn. Mansur Yavaş yağış başladığında neredeymiş? Kul hakkına girmekten vazgeçin.”

"Sel felaketinin yaralarını birlikte saracağız"

“ABB, sel felaketi nedeniyle günlerdir soluksuz çalışıyor. Bugün de 1588 araç 4884 personel ile teyakkuz halinde saha çalışması yapıldı. Akyurt'ta ise 131 araç ve 501 personel ile en etkin çalışan kurum oldu; 78 insan kurtarma vakası gerçekleştirildi.”

“Biz mazeret üretmeyiz. Eskiye oranla 2 kat daha fazla altyapı yatırımı yaptık, daha da yapacağız. Mağdur vatandaşlarımızla ise tek tek ilgileneceğiz. Bugün aklıselim konuşmalar yapan tüm meclis üyelerimize teşekkür ederiz. Sel felaketinin yaralarını birlikte saracağız.”