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İstanbul'da korkunç olay! Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da korkunç olay! Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti

Stajyer avukat olduğu öğrenilen bir genç, İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti.

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İSTANBUL Beyoğlu'ndaki tarihi Galata Kulesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda 23 yaşındaki stajyer avukat Tugay Ç., 112'yi arayarak aşağıya atlayacağını söyledi. Genç adam bir süre sonra kuleden atlayarak intihar etti. Zemine çakılan genci gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı cenaze üzerinde bir süre inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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