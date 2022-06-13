Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazı, 2023'ten itibaren evlerde kullanılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya Gaz Sahası pik üretime 2026'da ulaşacak. Sahada açılacak 40 kuyuyla birlikte günlük gaz kapasitemizi 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'da Karadeniz gazının evlere ulaşmasını sağlayacak boruların suyla buluşması törenine katıldı. Erdoğan Karadeniz gazının, 2023'te kullanıma gireceğini söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğalgaz keşfi olan Karadeniz gazında kritik bir safhaya ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 yıl önce müjdemiz, açıkladığımızda yerli gazımızın 2023'te milletimizin hizmetine sunacağımızı ifade etmiştik. Gemilerimiz Fatih'in açtığı sondaj kuyularının alt ve üst sondaj çalışmalarını gerçekleştirdiler. Geçen yıl temelini attığımız doğalgaz işleme tesisimizin inşası süratle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sığ deniz kısmını boru serimi ve montajını yapacak gemi Türkiye'ye ulaştı. Bugün ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da inşallah ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız. Derin denizde inşa edeceğimiz boru hattıyla eş zamanla doğalgazı milli iletişim şebekesine başlayacak olan karadaki boru hattının yapımına da başlıyoruz.

Günlük gaz kapasitesinde hedef 40 milyon metreküp

Buradaki çalışmalarımızı Kasım ayının ilk haftalarında tamamlıyoruz. Sahada açılacak 40 kuyuyla birlikte günlük gaz kapasitemizi 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği her kazanımın gerisinde, tıpkı buradaki gibi çok büyük emek ve sabır vardır. Bütün alanlarda hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için çok çalıştık. Dünyanın satın almak için sıraya girdiği İHA'larımızı, akıl sahibi herkesin gıptayla baktığı otoyolları, tünelleri, barajları velhasıl bütün projeleri milletimizin hizmetine geçirdik. Kimi zaman vesayet odaklarıyla, kimi zaman terör örgütleriyle, kimi zaman istemezükçü muhalefet ile mücadele ettik.

"Her seçim öncesinde gaz keşfediyor"

Yurt dışındaki odaklardan önce içimizdeki muhalefet partileri gösterdi. Ne dediler: Yapamazsınız. Bize 'Ülkenin kaynaklarını heba ediyorsunuz' dediler. Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize Rumların tezleriyle karşı çıktılar. Değerli kardeşlerim şu anda bizim kendimize ait 4 tane sondaj gemimiz var. İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Bunlar öyle kolay kiralanan gemiler değil. Artık bu gemiler bize ait. Ülkenin ve milletin menfaatin söz konusu olduğu milli bir mesele, Türkiye'nin hak ve hukuku koruyacak bir duruş sergileyemediler. "Her seçim öncesinde gaz keşfediyor" diyen aklı evveller oldu. Daha bunun gibi ahlak ve vicdan dışı ithamla karşılaştık. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Atalarımızın sen doğru ol, kem belasını bulur" sözünden güç olarak çalışmalarımızı sürdürdük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dördüncü sondaj gemisinin adını açıkladı

Bugün o gün dirayetle duruşun ve sabrımızın meyvelerini topluyoruz. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle tüm dünyada petrol fiyatları fahiş fiyatlara ulaştı. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden olan ABD'de fiyatlar kimi eyaletlerde 3 katı oranına yükseldi. Gelişmiş ülkelerde enflasyon oranı son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Biz de ülke olarak fiyatların küresel ölçekte bu denli arttığı dönemde vatandaşlarımızı korumak için destek mekanizmalarını devreye aldık. Konutlarda %70 oranında sübvansiyon sağladık. Ayrıca küresel riskleri minimalize etmek için yoğun çaba sağlıyoruz. Daha önce kiralama ve benzer yöntemlerle yürüttüğümüz arama ve sondaj çalışmalarımızı kendi imkanlarımızla sürdürmeye karar verdik. Sondaj gemilerimizi son dönemde attığımız bir adımla 4'e çıkardık. Böylece kendi sondaj filosuna sahip sayılı ülkelerden biri haline geldik. Az önce arkadaşlarımızla şöyle bir değerlendirme yaptık. 4. sondaj gemimizin adını ne verelim? Ve yaptığımız değerlendirme neticesinde bu bölgede Sultan Abdülhamid yapmış olduğu çalışmalarla bir döneme aslında ismini vermiş. Dedik ki bu geminin adını Abdülhamid Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. Bu gemimizin göreve başlamasıyla, çalışmaları daha hızlı, verimli gerçekleştireceğiz.

"Biz enerjiyi bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyoruz"

Biz ne kimsenin hakkına el uzatırız, ne de haramilere hakkımızı yediririz. Bizim olanın zorbalıkla, tehditle bizden kopartılmasına asla izin vermeyiz. Biz enerjiyi bir gerilim değil bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirdiğimiz temasların neticesini göreceğiz. Unutmamalıdır ki Karadeniz gazının miktarı kadar bizim böyle tarihi keşfe imza atmamız önemlidir. 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğalgazın hanelerde kullanılmasının ardından önemli bir eşik daha aşılacaktır. Törenimizin hayırlı olmasını diliyorum. En başından projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum.