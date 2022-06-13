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Fenerbahçe'den resmi açıklama! Lincoln Henrique geliyor

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Lincoln Henrique geliyor

Jorge Jesus'un imzasının ardından transfer çalışmalarına yönelen Fenerbahçe, orta sahaya takviye için Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin transferi için kulübüyle anlaştığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."

Rizespor'da da forma giyinmişti

Lincoln, geçen sezon Portekiz ekibi Santa Clara'da 32 maça çıktı. 5 defa rakip ağları sarsan Brezilyalı 7 de asist yaptı. Lincoln Henrique, 2017-18 sezonunda Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

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