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Ankara'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi

Ankara'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde sele kapılarak kaybolan ve 3 gündür aranan Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle başkentteki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi.

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TÜRKİYE'nin bazı kesimlerinde etki gösteren bahar yağışları Ankara'da sele dönüştü. Başkent adeta sular altında kalırken çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

1 kişi daha ölü bulundu
Sel sularına kapılan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. 3 gündür aranan Ramazan Gök'ün cansız bedeni ekipler tarafından tespit edildi. Böylece Ankara'yı vuran felakette yaşamını yitiren kişi sayısı da 4'e ulaştı.

AFAD duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda Ankara'nın Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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