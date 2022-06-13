Yunanistan'ın gündemi yine Türkiye! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı yankı uyandırdı

YUNANİSTAN'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz" mesajı Yunan medyasında yankı uyandırdı. Erdoğan'ın sözlerini yorumlayan Yunan gazeteci, "Bu artık bir savaş tehdidinin ötesinde" diyerek Efes 2022 tatbikatı ışığında Türk donanmasının gücünü anlattı.

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YUNANİSTAN, uluslararası antlaşmalarının aksi yönündeki hükümlerine rağmen Ege'deki adaları silahlandırma politikasını devam ettiriyor. Türkiye'nin kendisi için Ege'de bir tehdit unsuru olduğunu öne süren Yunanistan, adaların silahsızlandırılması statüsünün korunmasına yönelik tüm taleplere provokasyonla yanıt veriyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet etti. Yunanistan'ı net bir dille uyaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz."

Yunanistan'da gündem Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahlandıran Yunanistan'a uyarısı Yunanistan televizyonlarında bir numaralı gündem oldu. Yunan bir gazeteci Efes 2022 tatbikatını masaya yatırarak, "Bu artık bir savaş tehdidinin ötesinde" çıkarımında bulundu. Yunan gazeteci şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın tüm bunları söylemek için sahneyi ayarladığını biliyorduk ve çok ağır şeyler söyledi. Bu artık bir savaş tehdidi değil. Doğrudan Yunanistan'dan, Yunan adalarından bahsediyor. Bizden onları donatmayı bırakmamızı istiyor ve açıkça adaları almaya geleceğini söylüyor. Bunların söylediği sıradan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de açıklama yaptı. Çelik, Türklerin her operasyonda kullandığı bir sloganı kullandı. Yunanistan hakkında kastettiklerini gösterdi. Çelik'in sloganı, 'Bir gece ansızın geleceğiz' idi. 'Bir gece ansızın geleceğiz' sözüne cevabımız sanırım 'bekliyoruz' olmalı."

Yunan gazeteci ve konuğu Efes 2022 tatbikatı ışığında Türk donanmasının gücünü de mercek altına aldı.

(YENİ ŞAFAK)