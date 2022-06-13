EPGİS 'motorine 2 lira 60 kuruş zam geldi' haberleri için açıklama yaptı! Motorinin litresi 30 lira mı...

Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmezken, bu gece yarısı motorine 2 lira 60 kuruş zam geleceği haberi yayıldı. Böylece gece yarısından sonra motorinin litre fiyatı 30 lirayı aşacaktı. Ancak hakkında soruşturma başlatılınca akaryakıt zamlarını açıklamayı bırakan EPGİS, zam haberinin doğru olmadığı bilgisini paylaştı

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Dolardaki yükseliş ve brent petrol fiyatlarındaki artış sonrası akaryakıt ürünlerine zam yağmuru devam ediyor. Cumartesi günü benzine 2 lira 21 kuruş, LPG'ye 54 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısı motorine 2 lira 60 kuruş zam geleceği ve motorinin litresinin 30 lirayı aşacağı iddia edildi. EPGİS'ten zamla ilgili açıklama geldi.

Cumartesi günü benzin ve LPG'ye zam gelmişti

11 Haziran Cumartesi günü benzinin litre fiyatına 2 lira 21 kuruş, LPG'ye de 54 kuruş zam gelmişti. Cumartesi gelen zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 28.44'e, Ankara ve İzmir'de 28.57'ye yükseldi.

Motorinin litresi 30 lirayı aşacak...

Benzin ve LPG'den sonra motorine de zam geleceği ve bu gece yarısından sonra motorinin litresinin 2.60 kuruş zamlanacağı bilgisi yayıldı. Böylece motorinin litre fiyatı 30 lirayı aşmış olacaktı.

EPGİS'ten 2 lira 60 kuruş motorin zammıyla ilgili açıklama

Hakkında zam haberlerini paylaştığı için soruşturma açılan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından zam haberini yalanladı. EPGİS'in sosyal medya hesabından zam haberini yayanlar hakkında soruşturma açılması istendi. EPGİS, "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır" denildi.