EPGİS 'motorine 2 lira 60 kuruş zam geldi' haberleri için açıklama yaptı! Motorinin litresi 30 lira mı...
Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmezken, bu gece yarısı motorine 2 lira 60 kuruş zam geleceği haberi yayıldı. Böylece gece yarısından sonra motorinin litre fiyatı 30 lirayı aşacaktı. Ancak hakkında soruşturma başlatılınca akaryakıt zamlarını açıklamayı bırakan EPGİS, zam haberinin doğru olmadığı bilgisini paylaştıAbone ol
Dolardaki yükseliş ve brent petrol fiyatlarındaki artış sonrası akaryakıt ürünlerine zam yağmuru devam ediyor. Cumartesi günü benzine 2 lira 21 kuruş, LPG'ye 54 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısı motorine 2 lira 60 kuruş zam geleceği ve motorinin litresinin 30 lirayı aşacağı iddia edildi. EPGİS'ten zamla ilgili açıklama geldi.
Cumartesi günü benzin ve LPG'ye zam gelmişti
11 Haziran Cumartesi günü benzinin litre fiyatına 2 lira 21 kuruş, LPG'ye de 54 kuruş zam gelmişti. Cumartesi gelen zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 28.44'e, Ankara ve İzmir'de 28.57'ye yükseldi.
Motorinin litresi 30 lirayı aşacak...
Benzin ve LPG'den sonra motorine de zam geleceği ve bu gece yarısından sonra motorinin litresinin 2.60 kuruş zamlanacağı bilgisi yayıldı. Böylece motorinin litre fiyatı 30 lirayı aşmış olacaktı.
EPGİS'ten 2 lira 60 kuruş motorin zammıyla ilgili açıklama
Hakkında zam haberlerini paylaştığı için soruşturma açılan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından zam haberini yalanladı. EPGİS'in sosyal medya hesabından zam haberini yayanlar hakkında soruşturma açılması istendi. EPGİS, "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır" denildi.
Dolar artarken ve brent petrol fiyatları düştü!..
Dolar 17.25 liradan işlem görürken, brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 119,73 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 124,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 122,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün dünkü kapanışa göre yüzde 1,87 azalışla 119,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 118,36 dolardan alıcı buldu.
- Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol piyasalarında zemin kazanan talep endişeleri etkili oldu. Çin'de artan Covid-19 vakaları sonrası bazı tedbirlerin yeniden uygulamaya alınması, ülkede salgının tam olarak kontrol altına alınamamış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
- Covid-19 vakalarındaki artışın durdurulamaması ve kısıtlamaların devam etmesi dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi ülkede ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkileneceği ve talep düşüşü endişelerine neden oldu.
- Uzmanlar, Çin'deki Covid-19 kısıtlamalarının yanı sıra küresel enflasyon ve ekonomik büyümede yavaşlama endişelerinin gelecek aylarda petrol talebinde düşüşe yol açacağı algısının piyasalarda güçlendiğini kaydetti. Brent petrolde teknik olarak 120,65 ile 121,65 dolar aralığının direnç, 119,65 ile 118,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.