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Kripto para piyasaları çöktü! Binance, Bitcoin çekimlerini askıya aldı

Kripto para piyasaları çöktü! Binance, Bitcoin çekimlerini askıya aldı

ABD enflasyon verileri sonrası sıkılaşma fiyatlamalarının daha da artması riskli varlıklarla korelasyonu olan kripto paraları da sert vurdu. Bitcoin Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Binance olağanüstü piyasa şartları nedeniyle işlemleri durdurdu. Sabah saatlerinde de en büyük kripto para fonlama şirketlerinden olan Celsius Network tüm işlemlerini durdurduğunu açıklamıştı.

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Kripto varlık piyasasında hafta sonu yaşanan sert satış dalgası yeni haftanın ilk işlemlerinde de etkili oluyor.

Bitcoin dibe vurdu

Bitcoin 24 bin dolara kadar geriledi ve Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi test etti. Bitcoin ile birlikte kripto varlık piyasasının diğer önemli para birimlerinde de sert düşüşler yaşandı. Riskli varlıklarla son dönemde korelasyonu artan kripto varlık piyasası ABD'de soğumayan enflasyonun daha agresif bir sıkılaşmaya yol açacağı beklentileriyle gerileme kaydetti.

Binance, Bitcoin çekimlerini askıya aldı

Bu gelimelerin ardından Binance, Bitcoin çekişlerini geçici olarak durdurdu, Binance CEO'su sorunun 30 dakika içinde çözülmesinin beklendiğini bildirdi. Kripto para piyasasında Celcius'un ardından Binance'da da bazı işlemler askıya alındı.

Binance, Bitcoin çekimlerini askıya aldı. Twitter hesabından yapılan açıklamada sorunun yarım saatte çözüleceği belirtildi.

Celsius Network da işlemlerini durdurdu

Kripto para piyasasında sert satış dalgasının önünün alınamaması üzerine en büyük kripto para fonlama şirketlerinden olan Celsius Network da tüm işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

Celsius Network’ın internet sitesinde yapılan açıklamada, 'sıra dışı pazar koşulları' nedeniyle para çekme, takas ve transferlerin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu. Durdurma adımının, Celsius'u zaman içinde yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik daha iyi bir konuma ulaştırmak için atıldığı öne sürüldü. Kullanıcıların geçici durdurma döneminde ödül kazanmaya devam edecekleri ifade edildi.

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