İslam Memiş tüm dolar ve altınını Türk Lirası'na çevirdi hem de dolar ve altın yükselecek diyerek

Dolar ve altın rakamları baş döndürürken, para ve altın uzmanı İslam Memiş yaptığı duyuruyla öne çıktı. İslam Memiş tüm birikimlerini 2 ay süreyle Türk lirasına çevirdiğini duyurdu. İslam Memiş 'dolar ve altın yükselecek' olmasına rağmen bu kararı alma sebebini de izah etti.

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6 Haziran 2022 pazartesi günü itibariyle dolar ve altın fiyatları çıldırmış, dolar 17 liranın altın bin liranın üstüne sıçramıştı. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ekonomik kararlar silsilesini' duyurmasına rağmen altın ve dolar kısa süreli bir düşüşün ardından yeniden eski yerine döndü. Bu süreçte 'dolar ve altın yükselmeye devam edecek' diyen para ve altın uzmanı İslam Memiş'ten gelen karar şaşırttı. İslam Memiş elindeki tüm birikimi Türk Lirasına çevirdiğini duyurdu. Memiş bu kararının gerekçesini de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yönelik operasyon hazırlığı olarak gösterdi. İslam Memiş sosyal medya hesaplarından şunları yazdı:

-Türkiye’nin operasyon süreci içerisinde sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Ekonomimize, Metmetçiklerimize destek vermek amaçlı birikimlerimizi 2 ay süreliğine TL’ye çevirdik. Özellikle yükselişin devam edeceğini öngörerek belirttiğim bu süreçte biz devletimizin yayındayız.

-Biz, nefsimize yenik düşmeden, para pul düşünmeden bu süreçte sadece askerlerimize ve devlete destek vermeye odaklandık. 2 ay boyunca hiç bir hamle yapmadan mehmetçiğimizin vatanlarına dönmesini bekleyeceğiz.

-Bu süreci fırsatçılık olarak değerlendirmek isteyen, hâlâ ısrarla maddi beklentisini ön planda tutarak soru soran omurgasızlar bu süreçte kesinlikle yazmasın. Fena bozarım. Hem cahil, hem kurnaz hem de omurgasız olanlar defolup gitsin. Yol arkadaşlarım benden haber beklesin.

-O destek için sattığınız her kuruşun hakkını alacaksınız. Asil olan, asil gibi davranır, asilliğini korur. Yol arkadaşlarıma ve @TSKGnkur

hayırlı, bereketli cumalar. Biz kazanacağız. 2 ay sonra göreceğiz. Selametle