En korkunç dolar senaryosu! Ekonomist Murat Kubilay 17.20'deki dolar için panikletecek laflar etti

Dolar ve euro yeni rekorlar kırarak yoluna devam ediyor. Yükselişi hız kesmeyen doların nerede duracağı da öngörülemiyor. Ekonomistler dolardaki bu ani atak sonrası felaket senaryoları çizmeye başladı. Merkez Bankası'ndan ve resmi kaynaklardan da bir açıklama gelmeyince kamuoyu dolar için kabus senaryosu yazanlara kaldı. Bunlar içinde en fena senaryo ekonomist Dr. Murat Kubilay'a ait. Katıldığı televizyon programında öyle bir tablo resmetti ki 'amacım sizi panikletmek değil' dese de söyledikleri o kapıya çıkıyor. İşte TV programında anlattıkları ile twitter hesabından yazdığı kabus senaryosu: