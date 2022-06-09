En korkunç dolar senaryosu! Ekonomist Murat Kubilay 17.20'deki dolar için panikletecek laflar etti
9 Haziran 2022 perşembe gününe dolar yine yüksekten başladı. Dün 17 lirayı geçen dolar kuru saat 12.00 itibariyle 17.20'nin üstünde. Doların fırlaması ile birlikte felaket senaryoları da döşenmeye başladı. Ekonomist Murat Kubilay, 'herkes hakikatleri bilsin' deyip kendi kabus senaryosunu dillendirdi.
Dolar ve euro yeni rekorlar kırarak yoluna devam ediyor. Yükselişi hız kesmeyen doların nerede duracağı da öngörülemiyor. Ekonomistler dolardaki bu ani atak sonrası felaket senaryoları çizmeye başladı. Merkez Bankası'ndan ve resmi kaynaklardan da bir açıklama gelmeyince kamuoyu dolar için kabus senaryosu yazanlara kaldı. Bunlar içinde en fena senaryo ekonomist Dr. Murat Kubilay'a ait. Katıldığı televizyon programında öyle bir tablo resmetti ki 'amacım sizi panikletmek değil' dese de söyledikleri o kapıya çıkıyor. İşte TV programında anlattıkları ile twitter hesabından yazdığı kabus senaryosu:
-Hakikatleri herkesin bilmesinde fayda var. Türkiye döviz yokluğu içerisinde, eldekiler hızla tükeniyor ve zorunlu ithalatı yapmakta dahi zorlanabiliriz. Bunun tek sonucu yoksulluk değil, yokluk ihtimali ve hatta söz konusu gıda maddeleri ise kısmi kıtlık ihtimali!
-Yakında elektrik ve doğalgaza kallavi bir zam daha geliyor. Eğer gıda fiyatları böyle giderse ; şu anda Tunus'da, Libya'da, Mısır'da, Lübnan'da görüldü bunlar, bir kıtlık endişemiz var. Yıl olmuş 2022 temel besin maddelerine erişimde Türkiye bu yaz sonundan itibaren sıkıntı yaşabilir. Ayçiçek yağı peşinde insanlar koşuyordu ya onların hepsi gerçek ve başka mal sepetlerinde mümkün hale gelebilir.
Dolar için son virajdayız : -Dolar kurundaki nihai ve benzersiz bir atak ihtimali öncesinde son virajdayız. Para ve maliye politikasına dair araçların dövizi durdurma etkisinin tümden tükenmesine birkaç hafta kaldı. Ardından ya geri adım atılacak ya da panikle yeni hatalar yapılıp uçurumdan yuvarlanılacak.