Peş peşe uyarılar! AKOM ve Meteoroloji duyurdu hafta sonu yenisi geliyor Ankara ve İstanbul'da durum fena

Kuvvetli yağmura ilişkin son dakika uyarılar önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ardından AKOM'dan geldi. Meteoroloji uzmanları da sosyal medya hesaplarından uyarı yayınladı. AKOM İstanbul'u akşam saatlerinde vurması beklenen yağmura ilişkin bilgilendirme yaptı. Bu akşam başlayacak yağışlar haftaya pazartesi çok daha kuvvetlenecek. Yağışlar gök gürültülü ve çok kuvvetli olacak. Meteoroloji uzmanları Ankara için de uyarı verdi. Yarın için başkent dikkat! İşte gelen son hava durumu uyarıları: