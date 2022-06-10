Peş peşe uyarılar! AKOM ve Meteoroloji duyurdu hafta sonu yenisi geliyor Ankara ve İstanbul'da durum fena
Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika hava durumu alarmı geldi. İstanbul'da yağmur tam iş çıkışında bastıracak. Başken Ankara'da sele sebep olan yağmur ise çok daha kuvvetli olarak dönüyor. Meteoroloji uzmanları Orhan Şen ve Ahmet Uçar'dan da son dakika yağış uyarıları geldi.
Kuvvetli yağmura ilişkin son dakika uyarılar önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ardından AKOM'dan geldi. Meteoroloji uzmanları da sosyal medya hesaplarından uyarı yayınladı. AKOM İstanbul'u akşam saatlerinde vurması beklenen yağmura ilişkin bilgilendirme yaptı. Bu akşam başlayacak yağışlar haftaya pazartesi çok daha kuvvetlenecek. Yağışlar gök gürültülü ve çok kuvvetli olacak. Meteoroloji uzmanları Ankara için de uyarı verdi. Yarın için başkent dikkat! İşte gelen son hava durumu uyarıları:
Bu akşamdan itibaren şiddetli yağışlar İstanbul'da etkili olacak hafta sonu ise bütün yurtta yoğun yağışlar görülecek. Yağışlar önümüzdeki haftaya da taşınacak ve tüm hafta sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışlar özellikle batı, iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altına düşecek.
İSTANBUL için AKOM'dan son dakika uyarısı: İstanbul'da kuvvetli yağışlar bu akşamdan itibaren etkili olmaya başlayacak. AKOM'dan İstanbullulara yapılan yağın uyarısında şöyle denildi:
-Gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerine doğru Avrupa yakası geneli ile Anadolu yakası boğaz çevresinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi sabah saatlerinden itibaren il genelinde beklenen yağışların Pazartesi akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olacağı, ardından bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor.
Bu iller dikkat kuvvetli olacak! : Meteorolojinin sitesinde verilen uyarılarla birlikte Prof. Orhan Şen de sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Orhan Şen yağışa karşı uyardı ve şunları söyledi:
-Bugün öğlen saatlerinden itibaren Trakya, Çan, Çatalca, Bursa, Bilecik, Sinop/Boyabat, Malatya Sivas, Tokat, Erzincan Erzurum Kars Adana civarında yerel kuvvetli yağışlar var.